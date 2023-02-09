Kastamonu Valisi Avni Çakır kente yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti:

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, deprem bölgesinden kente getirilen 5 aileyi ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 aile, dün akşam Gençlik ve Spor Bakanlığının Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi.

Aileleri ziyaret ederek ihtiyaçları olup olmadığını soran Vali Çakır, devletin her zaman yanlarında olduğunu iletti.

Çakır, AA muhabirine, 6 Şubat depreminin tüm ülkeyi derinden yaraladığını söyledi.

Bölgede devletin elinden geleni yaptığını ifade eden Çakır, "6 Şubat depreminden sonra bölgedeki şartlar nedeniyle, devletimizin organizasyonu ile oradaki vatandaşlarımızdan bölgeden ayrılmak isteyenleri ilerimizde misafir ediyoruz. İlk misafirlerimiz dün akşamdan itibaren Yolkonak Kampı'na intikal etti. Şu anda Kahramanmaraş ve Hatay'dan 20 depremzedemiz geldi." dedi.

Depremden etkilenenlere kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çakır, "Biz ilk etapta 1500 kişilik konaklama kapasitesi bildirmiştik, daha sonra hazırlıklarımızla bu rakamı 2 bin 500-3 bine çıkardık. Vatandaşlarımızın imkanları ile bu rakamları çok daha yukarı taşıyabileceğiz. Bu tesis Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait. Her türlü imkan mevcut. Çocukların sıkılmaması için imkanlar da mevcut." diye konuştu.

Gelen depremzedelerin sağlık kontrollerinin de yapıldığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla sohbet edip taleplerini aldık. İhtiyaçları konusunda her şeyi yapacağız. Kastamonu olarak, misafir olmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Bu konudaki ricamız; ilçe ve illerdeki kaymakamlık ve valilik bünyesinde oluşmuş merkezler vasıtasıyla başvuru yaparlarsa daha kontrol edilebilir olur. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun."

Vali Çakır'a, ziyarette Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal eşlik etti.

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