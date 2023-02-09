Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ve Ağlı ilçesinde toplanan 14 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde, Tosya Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında ilçede, yiyecek ve giyecek gibi temel yaşam malzemelerinin yanında, ısınmak için soba ve yakacak odunlarla birlikte, arama kurtarma çalışmaları için, el arabası, kazma ve kürek gibi malzemeler toplandı.

Tosya Proje Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda toplanan yardımlar, görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilerek paketlendi.

Toplanan 12 tır dolusu yardım malzemeleri, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesine dualar eşliğinde gönderildi.

Ağlı ilçesinden de 2 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderildi.





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