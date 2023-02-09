Kastamonu'dan "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgeye 59 tır yardım malzemesi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan, "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine 655 arama kurtarma personeli ve 59 yardım tırı gönderildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentten afet bölgesine görevlendirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bölgeye barınma desteği için 70 konteyner gönderildiği kaydedildi.

Bölgeye yardımların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Arama kurtarma için 655 personel ve 168 araç gönderildi. 219 AFAD gönüllüsü, 59 yerel destek gönüllüsü ve 30 MEB Akut gönüllüsü gönderildi." ifadelerine yer veridi.

Bölgeye gönderilen araç sayıları hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuya ait 78 iş makinesi, 34 öncü araç ve 187 personel gönderildi. Özel sektöre ait 28 iş makinesi ve 41 personel gönderildi. Aynı zamanda 2 WC, 8 WC-duş konteyneri olmak üzere 10 hijyen konteyneri gönderildi. Beslenme desteği için 1 mobil mutfak aracı, 1 seyyar çadır mutfak, 18 dağıtım aracı ve 28 personel gönderildi. Din hizmetleri için 1000 tabut, 3 kamyon mezar tahtası, 8 cenaze aracı ve 71 din görevlisi gönderildi. 1 hayvan bakım aracı, medikal destek kapsamında 19 ambulans, pikap ve 122 UMKE personeli, güvenlik, tahliye ve kurtarmada görevlendirilmek üzere 2 bin 706 jandarma komando bölgeye gönderildi."

Açıklamada ayrıca ayni yardımların yer aldığı 59 tırın bölgeye sevk edildiği belirtildi.



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