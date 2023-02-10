Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, 6 maaşını "asrın felaketi" için bağışladı

KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, 6 aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Vidinlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesine yardım seferberliğinin devam ettiğini vurguladı.

Belediye olarak ayni ve nakdi birçok kampanyaya katılıp yardımlar yaptıklarını aktaran Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan birlikteliğimiz ve değerlerimizdir. İnanıyorum ki bu zorlukları da aşacağız. Bu kapsamda 6 maaşımı deprem bölgesine yardım için bağışlamış bulunuyorum. Herkes elinden gelen desteği yaparsa yaralarımızı daha hızlı sararız. Bu vesileyle düzenlediğimiz kampanyalara katılan ve katılmaya devam eden tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gurur duyduğum bir birliktelik var. Bugüne kadar 5 tır ve 7 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine hayırseverlerimizin büyük destekleriyle ulaştırdık. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken çalışmaları sürdüreceğiz."



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