Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kastamonu-Ankara kara yolunda gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolünde bir otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Başka bir kontrolde durdurulan araçta yapılan aramada 155 gram uyuşturucu ile 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.K, Y.Ç. ve V.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan B.K, M.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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