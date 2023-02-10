Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kastamonu-Ankara kara yolunda gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolünde bir otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.
Başka bir kontrolde durdurulan araçta yapılan aramada 155 gram uyuşturucu ile 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.K, Y.Ç. ve V.Ç. gözaltına alındı.
Kastamonu-Taşköprü kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan B.K, M.K. ve F.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.