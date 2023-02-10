Kastamonu İHH'dan "Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgeye her gün bir tır dolusu yardım gönderiliyor

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KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğince kentte toplanan insani yardım malzemeleri her gün bir tırla deprem bölgelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor.

Kastamonu'da da İHH İnsani Yardım Derneğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na getirilen insani yardım malzemeleri gönüllüler tarafında kolilenerek tıra yükleniyor.

İHH Başkanı Kadir Horuz, gazetecilere, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye her gün bir yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

Deprem bölgesine 4'üncü tırı kaldırdıklarını belirten Horuz, "Yarın da inşallah beşinci tırımız kalkacak. Burada kardeşlerimizle güzel bir dayanışma içinde afetzedelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birinci ve ikinci tırımızda öncelik olarak battaniye, ısıtıcı ve çadır ağırlıklı çalıştık. Üçüncü ve dördüncü tırımızda ise gıda ve hijyen paketleri olarak çalıştık." diye konuştu.

Horuz, bölgede tüp ihtiyacı duyulduğu için 500 adet tüp göndereceklerini dile getirerek, "Tüp ve yakacak ihtiyacı çok fazla. Soba ihtiyacı, çadır ihtiyacı var. Diğer tırımızda soba, tüp, gıda malzemesi ağırlıkta olacak. Biz İHH Vakfının belirlediği yerlere tırlarımızı sevk ediyoruz. Şu anda tırlarımız Malatya'ya gidiyor." ifadelerini kullandı.





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