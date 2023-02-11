Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan S.K, Y.Ç, V.Ç, B.K, M.K. ve F.D'nin jandarmadaki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, Y.Ç. ve V.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte dün Kastamonu-Ankara kara yolu ile Kastamonu-Taşköprü kara yolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.