Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan S.K, Y.Ç, V.Ç, B.K, M.K. ve F.D'nin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, Y.Ç. ve V.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün Kastamonu-Ankara kara yolu ile Kastamonu-Taşköprü kara yolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.