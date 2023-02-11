Taşköprü Belediyesi personelinden deprem bölgesi için bağış

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Taşköprü Belediyesinde çalışan 200 personel, bağışta bulundu.

Belediye personeli, aralarında topladıkları yaklaşık 20 bin lirayı afetzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'ın yardım hesabına yatırdı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaşanılan bu zor günlerde deprem bölgesindekilerin yaralarını sarmak için çalışma arkadaşlarının sergilediği örnek davranıştan dolayı gururlandığını belirterek, "200 belediye personelimiz maaşlarından bağışlayarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardımda bulundu. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.