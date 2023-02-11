Hatay'dan gelen 37 depremzede yaşlı Kastamonu Huzurevine yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kastamonu'ya getirilen 37 depremzede, huzurevinde kalmaya başladı.

Hatay'daki huzurevinde kalan 37 depremzede, depremin ardından Kastamonu Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde getirildikleri Kastamonu'da huzurevine yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, gazetecilere, ülke olarak birlik beraberliğin en üst seviyede olması gereken zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Hatay'dan getirilen depremzedeleri Kastamonu Huzurevine yerleştirdiklerini anlatan Savaş, "Yüzyılın en büyük felaketinin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. Tarih boyunca en zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde güçlü şekilde ayağa kalktığımız gibi yine birlikte başaracağız. Hem Diyarbakır hem Gaziantep'te psikososyal destek ekiplerimizle sahada olduğumuz gibi bir taraftan da felaketten etkilenen yaşlılarımıza huzurevimizin kapılarımızı açtık. Yine şehrimize gelen depremzedelere psikososyal destek çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.





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