"Niyazi Amca" deprem bölgesine bağışladığı yatağın içinden çıkan parasını da bağışladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Kur'an kursu öğretmeni Niyazi Tülekoğlu, deprem bölgesine gönderilmesi için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışladığı yatağın içinden çıkan bir miktar parayı da bağışladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 7'den 70'e vatandaşların yardımları sürüyor.

Kastamonu'da ise emekli Kur'an kursu öğretmeni Tülekoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Kastamonu İHH'nın depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına yatak, kıyafet, battaniye ve çeşitli gıda ürünleri bağışladı.

İHH ekipleri yardımları kolilerken, iple bağlanmış iki yatağı kontrol ettikleri esnada bir zarf içinde bir miktar para buldu. Yatakları bağışlayan kişinin Niyazi Tülekoğlu olduğunu anlayan ekipler, yaşlı adamla iletişime geçerek parayı teslim etti. Tülekoğlu ise parayı da İHH'ya bağışladı.

Tülekoğlu, AA muhabirine, dişinden tırnağından arttırdığı yiyecekleri, giyecekleri ve bir miktar parayı depremzedelere bağışladığını söyledi.

İHH'ya yatak da bağışladığını anlatan Niyazi Tülekoğlu, "İHH ekibi yatakların içinde para olduğunu söyledi. Geldiler beni evden aldılar. Bana parayı teslim ettiler. Ben de o parayı tekrar iHH'ya vererek deprem bölgesine gitmesi için bağış yaptım. Allah cümlesinden razı olsun. Böyle şeylere vesile olmak çok büyük sevaptır. Cennet anahtarlarının biri de hayır yapmaktır." diye konuştu.

Bu benim başıma gelse ne yaparım, ne beklerim sorusunu herkesin kendine sorması ve ona göre elinden geleni yapması gerektiğini diye getiren Tülekoğlu, "İnsanlar gerekirse çocuğunun kumbarasını, yiyeceğini, içeceğini versin ve oradaki vatandaşların bir nebze de olsa acısına merhem olsun." ifadesini kullandı.

Kastamonu İHH Başkanı Kadir Horuz, Tülekoğlu'nun 2-3 gündür çeşitli bağışlarda bulunduğunu, bugün ise 2 tane yatağı deprem bölgesine gönderilmesi için getirdiğini söyledi.

Horuz, Tülekoğlu'nun yaklaşık 1 senedir saklayıp kaybettiği parasını aradığını anlatarak, "Sağ olsun arkadaşlarımız sayesinde o amcaya ulaştık. Parasını da takdim etti. Amcadan Allah razı olsun o parayı bize tekrardan bağış olarak iade etti. Böyle hayır işlerine de vesile olmuş oluyoruz." dedi.

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