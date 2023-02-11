Kastamonu'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardımlar sürüyor

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KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu'nun Küre, Hanönü, Pınarbaşı, Cide, Araç, Daday ve Taşköprü ilçesinden hazırlanan yardım malzemeleri gönderildi.

Hanönü ilçesinde faaliyette bulunan maden firması bölgeye personel desteğinde bulundu. Kurtarma çalışmalarına destek vermeleri amacıyla 20 madenci bölgeye gönderildi. Şirket tarafından personelin yanı sıra bölgeye iş makinesi desteği de verildi.

Küre Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından bölgeye gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

Pınarbaşı ilçesinden Kaymakamlık ve Belediyenin koordinesinde deprem bölgesine 3 bin ekmek ulaştırıldı.

Cide Kaymakamlığı tarafından organize edilen yardımlar kapsamında içinde odun ve kömür bulunan tır, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine sevk edildi.

Araç ilçesinden 2 odun yüklü kamyon Adıyaman'ın Besni ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Taşköprü ilçesinden deprem bölgesine şu ana kadar 23 tır yardım malzemesi gönderildi. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bir günde 7 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Daday Kaymakamlığı ve Belediye iş birliğinde deprem bölgesine 1 kamyon odun ve 3 bin ekmek gönderildi.





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