Depremzedeler için gündüz yardım merkezinde çalışıp akşam örgü yapıyorlar

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere yardım için kolları sıvayan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki gönüllü kadınlar, gündüz yardım toplama merkezinde çalışıyor akşam da depremzedeler için atkı, bere ve süveter örüyor.

Taşköprü Pompeipolis Kadın Kooperatifi öncülüğünde başlatılan çalışma ile Taşköprülü gönüllü kadınlar, "asrın felaketi"nden etkilenen vatandaşlar için ellerinden geleni yapıyor.

Kooperatif Başkanı Nimet Berber, gazetecilere, arkadaşları ile gündüz yardım toplama alanında görev aldıklarını, akşam ise eve gitmeden örgü yaparak, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından bölge için neler yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını anlatan Berber, "Elimizde hazır bulunan atkı, bere ve süveter gibi örgülerimizi, Taşköprü'den kalkan ilk yardım tırı ile deprem bölgemize gönderdik. Ama bu bizim için yeterli değildi ve daha ne yapabiliriz diye düşündük. Gündüzden akşama kadar yardım kolilerini hazırlayıp, akşam ise hatta işinden çıkıp evlerine bile uğramadan buraya gelen kadınlarımız ile örgü örüyoruz. Kastamonu'ya ve Taşköprü'ye misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımız için, onların ihtiyaçlarını karşılamak için de örüyoruz. Duyarlı bazı vatandaşlarımız ise ellerindeki örgüleri, göndermemiz için bize ulaştırıyor. Elimizden geleni az çok demeden karınca misali yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Gönüllü olarak, örgü örmeye gelen Özel Eğitim Öğretmeni Müzeyyen Kozan ise "Bizler, burada depremzedelere bir katkıda bulunmak için, el ele verip, depremzedelerimiz için çalışmamızı sürdürüyoruz. Taşköprü halkı olarak depremzedelerimizin yanındayız." diye konuştu.

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