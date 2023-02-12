Apartman enkazında fanus içinde bulunan balığa UMKE ekipleri sahip çıktı

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KASTAMONU (AA) - Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında fanus içinde balık bulundu.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Osmaniye'ye gönderilen UMKE ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

UMKE ekipleri, enkazlarda yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 katlı Yonca Apartmanı'nın enkazında fanus içinde bir balık buldu.

Fanustaki yarısı dökülmüş ve çamurlaşmış suyu değiştiren ekipler, koordinasyon merkezine götürdükleri balığa yem verdi.



UMKE ekipleri "Mucize" ismini verdikleri balığı çalışmaların tamamlanmasının ardından Kastamonu'ya getireceklerini belirtti.

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