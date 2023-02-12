Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şuayip Bekçi idaresindeki 06 EV 5331 plakalı otomobil Çayırcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma Kalafat yaralandı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Taşköprü İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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