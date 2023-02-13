Depremzedelere yardım gönderen ilkokul öğrencisinin mektubu duygulandırdı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Irmak Efla Yılmaz'ın, 55 lira harçlıkla birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere gönderdiği mektup duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde öğretmenlik yapan Derviş Yıldız, depremin ardından ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Ailesine moral vermek için bir süre burada kalan Derviş Yıldız, evlerine gelen bir yardım paketini açtığında içinde bir mektup ve para gördü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Irmak Efla Yılmaz, ailesinin gönderdiği yardım paketine koyduğu mektupta, "Oradaki arkadaş, ablalar, bazı kişiler hala enkaz altında olanlar var. Annemin arkadaşının ablası hala enkaz altında. Nineler, yaşlılar çok üşüyorlar. Ben bu mektubu ve size 55 lira yolluyorum. Mutlu olun, güzel bir eviniz olsun." diye yazdı.

Küçük kızın yazdığı mektuptan etkilenen Yıldız, duygularını anlattığı bir video çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

Videonun kısa sürede yayılması üzerine Hanönü'de yaşayan Yılmaz ailesi, Derviş Yıldız'a ve ailesine ulaştı. İki aile görüştükten sonra Irmak Efla Yılmaz bir video çekerek, Yıldız ailesine gönderdi.

Derviş Yıldız, AA muhabirine, mektubu görünce çok duygulandığını söyledi.

Böyle iyi insanların bilinmesi, duyulması gerektiğini anlatan Yıldız, "Ailem için memleketime geldim. Evimize bir yardım paketi geldi. İçini açtığımızda bir mektupla karşılaştık. Mektubu görünce çok duygulandım. Bunu tüm Türkiye duysun diye video çektim. Aile videodan haberdar olmuş, bize ulaştı. Çok güzel bir diyalog gelişti. Kızımız bir video çekerek bize gönderdi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.