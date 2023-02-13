Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze için ulaşıma açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Çömlektepe köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Çömlektepe köyünün yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İstanbul'da vefat eden Mürvet Kaya'nın (78) cenazesini köyde toprağa vermek isteyen ailesi, Azdavay Kaymakamlığından yardım istedi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu 15 kilometrelik yolu 12 saatte temizleyerek ulaşıma açtı.

Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.





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