Kastamonu'da 9 depremzede tedavi görüyor

KASTAMONU (AA) - Hatay'da depremden yaralı kurtulan ve Kastamonu'da tedavi altına alınan depremzedeler yaşadıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaralanan 9 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, gazetecilere, hastane olarak depremzedelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hastanede 9 hastanın tedavi altında olduğunu belirten Ergül, "5 vatandaşımız ortopedi, 1 vatandaşımız göğüs hastalıkları, 2 vatandaşımız psikiyatride ve 1 vatandaşımız ise beyin cerrahi servisimizde yatmaktadır. Yatan hastalarımızın haricinde ayaktan gelen hastalarımız da bulunuyor. Deprem bölgesinden gelip ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız da var. Poliklinik hizmeti verdiğimiz sayı geçen hafta itibariyle 136 idi. Bugün itibariyle 146 acil servise gelen depremzede hastamız bulunuyor." dedi.

Hastane olarak hazırlık yaptıklarını belirten Ergül, "Danışma bölgelerimize sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızı yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız direkt buraya başvurarak yönlendirilecekler. Hastanemiz içinde bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcımızdan oluşan ekip her gün bu vatandaşlarımızı ziyaret ediyor." diye konuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesinden yaralı getirilen ve bacağındaki kırık nedeniyle ortopedi servisinde tedavi gören 18 yaşındaki Mahmut Yıldırım da depremin çok korkutucu olduğunu anlattı.

Sarsıntının yavaş yavaş arttığını ifade eden Yıldırım, "İlk başta yavaş yavaş geldiği için yataktan kalkmadım. Deprem hızlanınca kalktım. İkinci kattaydım. Kapıyı açıp dışarıya çıkmaya çalışırken üzerime beton yığını geldi. Ayağıma düştü. Kendimi evin içine geri attım. Deprem durdu mu diye lambaya bakıyordum. Lamba bir o tavana çarpıyordu bir bu tavana çarpıyordu. Kafama vazo düştü. Dolap vücuduma düştü. Ondan sonra babam geldi aldı beni. Ayağımda kanama vardı." dedi.

Bölgede son dönemde depremler olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere depremler oluyordu. Yine küçük deprem, geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. Depremde kuzenim, yeğenim ve iki bebeğini kaybettik."

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan 50 yaşındaki İsam Asat ise "Karanlıkta apartmandan aşağı inerken üzerime bir şey düştü. Karanlıkta ne olduğunu göremedik. Elim yaralandı. Ailemle birlikte çıktık. Hamdolsun ailede hayatını kaybeden yok." diye konuştu.

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