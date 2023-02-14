Kastamonu'da köy çocukları, deprem bölgesine oyuncaklarını gönderdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye oyuncaklarını gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye büyükten küçüğe vatandaşların yardımları sürüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki İğdir köyünde de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri muhtarlığın kaymakamlıkla iş birliği içinde başlattığı yardım kampanyasına katılarak 5 koli oyuncağı deprem bölgesine gönderdi.

İğdir Merkez Cami İmamı Muhammet Azoğlu, AA muhabirine, 2 bin nüfusluk köyde çok güzel bir dayanışma olduğunu, çocukların dahi bölgeye yardım etmek için çabaladığını söyledi.

Azoğlu, İğdir Merkez Kız Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğreticisi Aynur Şengün'ün kendisiyle iletişime geçip 10 öğrenciyle köydeki yardım toplama alanına geldiğini anlatarak, "Çocuklar 'deprem bölgesindeki çocukların oyuncakları kalmamıştır' diyerek kursa 5 koli oyuncak getirmişler. Öğretici Aynur Hanım da bizler ile iletişime geçip çocukları yardım topladığımız alana getirmek istediğini söyledi. Öğrenciler ellerinde kutular ile yardım toplama alanımıza geldi. Onların yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

Kolileri istifledikten sonra öğrencilere çikolata ikram ettiğini aktaran Azoğlu, "Çocukların düşüncesi çok güzel. Her çocuk oyun oynamak ister. Oradaki çocukların bu tür şeylere daha da fazla ihtiyacı var. Allah herkesin yardımlarını kabul etsin. Bugünleri birlik ve dayanışma içinde atlatacağız." dedi.





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