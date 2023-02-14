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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'daki halı yıkama firması depremzedelerin ürünlerini ücretsiz yıkayacak

AA

Kastamonu'daki halı yıkama firması depremzedelerin ürünlerini ücretsiz yıkayacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da halı yıkama firması sahibi Murat Doğan, şehre gelen depremzedelerin eşyalarını ücretsiz yıkayacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında Kastamonu'da bir halı yıkama firması ise şehre gelen depremzedelerin halı, yorgan, battaniye, perde gibi yıkanılacak eşyalarını ücretsiz yıkayacağını duyurdu.

Doğan, AA muhabirine, "Deprem bölgesine ne gibi bir yardımda bulunabiliriz?" diye düşündükten sonra bir hafta boyunca elde edecekleri geliri afet bölgesine bağışlamayı ve depremzedelerin ürünlerini ücretsiz yıkama kararı aldıklarını söyledi.

Kente çocuk, genç ve yaşlı depremzedelerin gelmeye başladığını anlatan Doğan, "Halı, kilim, yorgan, battaniye gibi yıkanacak ne eşya olursa onları bayağı bir süre ücretsiz olarak firmamızca yıkama kararı aldık. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu kötü durumdan inşallah hep beraber el birliğiyle kurtulacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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