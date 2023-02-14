Belediye, hayırseverler ve esnaf el birliğiyle deprem bölgesi için soba üretiyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba üretiliyor.

Devrekani Belediyesi koordinesinde, hayırsever iş insanlarının temin ettiği malzemeler, gönüllü ustalar tarafından deprem bölgesi için sobaya dönüştürülüyor. Devrekani Sobacılar Sitesi'nde şu ana kadar 500 soba üretildi.

Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, günün yaraları sarma günü olduğunu söyledi.

Herkesin karınca kararınca deprem bölgesi için elinden geleni yapması gerektiğini anlatan Altıkulaç, "Bölgede soba ihtiyacı olduğunu öğrenince Valiliğimiz koordinesinde, bu konuda neler yapabiliriz diye gözden geçirdik. Hayırsever iş adamlarımızla görüştük. Onlar soba için gereken malzemeyi karşıladı. Esnafımız da sağ olsunlar gönüllü olarak üretim yapıyor." dedi.

Altıkulaç, şu ana kadar 500 soba üretildiğini belirterek, "İlk etapta bölgeye 70 soba gönderdik. Bugün 100 soba daha gönderiyoruz. Geriye kalan kısmını da perşembe gününe kadar bölgeye ulaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



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