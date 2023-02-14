Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Taşköprü, Araç, Küre ve Cide ilçelerinden yardım gönderildi.

İhsangazi merkez ve köylerdeki vatandaşların desteğiyle toplanan yakacak odun, Hatay ve Adıyaman'a sevk edildi. Çatalzeytin ve Devrekani Belediyeleri tarafından de bölgeye iş makinesi ulaştırıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, kaymakamlıkla organize şekilde çalışıldığını dile getirerek, "İhtiyaç dahilinde çalışmalara destek amaçlı vakumlu yol süpürme aracımızı deprem bölgemize gönderiyoruz." dedi.

Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ilçede sosyal market kuruldu.

Vakıf Müdürü Halil Çelik, birlik beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Taşköprü ilçemizde misafir edeceğimiz deprem mağduru bizim için çok önem arz ediyor. Bağışlanan kullanılmamış ürünler ve gıda malzemeleri ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız." diye konuştu.

Devrekani Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından deprem bölgesine soba ve yakacak yardımı gerçekleştirildi.

Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinden de bir tır yakacak Hatay Kırıkhan'a gönderildi. Küre ve Araç ilçesinden de çadır, su ve gıda yardımı gerçekleştirildi.





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