İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan Tosya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.B. ve H.Y'nin ikametlerinde düzenlenen operasyonda 1794 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram toz esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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