Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı A.B. ve H.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'dan Tosya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.B. ve H.Y'nin ikametlerine dün düzenlenen operasyonda 1794 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram toz esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.