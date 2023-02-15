Kurtarma ekibi görev harcırahlarını depremzedelere bağışladı

KASTAMONU (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri, görev harcırahlarını bağışladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesine Kastamonu'dan ilk gün giden Taşköprü ekibi, bölgede çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katıldı.

Taşköprü ekibi, depremden 44 saat sonra, 9 saatlik çalışma sonucu Rukiye Kaçmaz'ı sağlıklı bir şekilde enkaz altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekip daha sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı ve Hatice Metin'i enkazdan çıkardı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak Taşköprü ilçesine dönen ekip, Kaymakam Bekir Özen ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından teşekkür ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, Bağkur Apartmanı'nda anne ve kızını kurtardıkları anı hiç unutmayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Çatal'ın talimatı ile 4 kişilik ekiple deprem bölgesine ilk gün gittiklerini belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Kurtardığımız Rukiye Kaçmaz'ın dedikleri halen kulağımda. 'Kızım da orada, kızımı da kurtarın' demesi yüreğimde kaldı. Hemen 6 yaşındaki kızımızla sesli iletişime geçerek, 3 saatlik bir çalışmanın ardından Hacer kızımızı sağ salim çıkarttık. Umudumuz o kadar yüksekti ki hemen başka bir enkaz alanına geçerek, 4 saatlik süren enkaz çalışmamızda Hacer Metin'i enkazdan çıkarttık. Ben ve personelimiz her bir adımda daha büyük umutlarla çalışmalarımızı sürdük. Hayatımda Bağkur Apartmanı'nın ayrı bir yeri var. Altı yaşındaki Hacer'in o gözlerindeki mutluluğunu hiçbir zaman aklımdan silemem."

Ekip olarak ortak karar aldıklarını da dile getiren Karaduman, "Görev harcırahları olarak bizlere verilen toplam 8 bin lirayı AFAD'a bağışlayarak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarının sarılmasında faydamız olsun istedik. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim." dedi.

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