İHH'dan depremzede ailenin ikizlerine doğum günü sürprizi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen ailenin ikiz çocuklarına doğum günü sürprizi yapıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Gaziantep'ten Kastamonu'daki akrabalarının yanına gelen 7 kişilik Yalçın ailesinin 6 yaşındaki ikiz çocukları Ömer ile Sure'nin doğum günü olduğunu öğrenen İHH gönüllüleri, sürpriz gerçekleştirildi.
İHH gönüllüleri, doğum günü pastası alıp aileyi evlerinde ziyaret etti. İkizlerle birlikte pastayı kesen gönüllüler, hem ikizlere hem de ailenin diğer çocuklarına da hediyeler verip oyunlar oynadı.
Kastamonu İHH Yetim Birimi gönüllüsü Gönül Taşkın, AA muhabirine, çocuklarda depremin travmasını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Çocuklar ziyaretten çok memnun kaldı. Onların yüzü gülsün diye çaba sarf ediyoruz. Bu tür aktivitelerle onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Depremzede aile de İHH gönüllülerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.