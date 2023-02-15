Sarımsak işçi yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi

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KASTAMONU ( AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Özsoy, Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hamit Elmacı, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ve sarımsak tarlasında çalışan kadınları temsil eden ekip başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda temmuz ayında yapılacak sarımsat hasadında tarlada çalışacak işçilerin yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi. Mağazada çalışacak işçilerin yevmiyesi 250 lira olarak belirlenirken mesai saatleri 08.00 ile 18.00 saatlerine sabitlendi.

Kaymakta Özen ve Belediye Başkanı Çatal, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

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