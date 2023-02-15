Sevgi evlerinde koruma altındaki çocuklar deprem bölgeleri için harçlıklarını bağışladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sevgi evlerinde koruma altındaki çocuklar deprem bölgelerine yardım yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 80 çocuk, kendi aralarında anlaşarak harçlıklarını bir araya getirip 23 bin lira topladı.

Elli lira ile bin lira arasında bağışlarda bulunan 80 çocuk, topladıkları 23 bin lirayı deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a bağışladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, AA muhabirine, çocukların davranışının herkesi duygulandırdığını söyledi.

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