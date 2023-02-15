Kastamonu'da 750 depremzede misafir ediliyor

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 750 kişi Kastamonu'daki kamu kurumlarında misafir ediliyor.

Depremlerin ardından kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla kente gelen 750 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ile Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak yurtta kalan depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asrak, AA muhabirine, depremzedeler için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Depremzedeleri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Asrak, "İlk misafirlerimiz Yolkonak Gençlik Kampı'na geldi. İlk etapta 200 kişiyi oraya yerleştirdik. Orası dolduktan sonra diğer misafirlerimizi de yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.









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