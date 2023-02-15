Bozkurt'ta selde zarar gören 546 kişi yeni evlerine kavuştu

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinden etkilenen 546 kişinin evlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamlığı'ndaki kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Yeni evlerin sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunan Çakır, "Yaklaşık bir buçuk yıldır beklediğiniz güne maalesef ülke olarak, millet olarak çok büyük bir üzüntü ile kavuştuk. Hepimiz üzgünüz." dedi.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı da hak sahiplerinin evlerine kavuşacağı için mutlu olduklarını dile getirerek, “Tabii bu acının üstüne geldiği için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 546 dairenin hak sahipleri belirlendi.



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