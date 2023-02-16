Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hasan Nuhoğlu'nun kullandığı 18 BF 639 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde yaya kaldırımındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nuhoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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