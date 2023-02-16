Kastamonulu aile depremzedeler için soba üretiyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonulu aile, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi yapıyor.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde küçük bir dükkanda soba üretimi yapan Yüksel Hüseyinbaş, deprem bölgesindeki soğuk hava nedeniyle sadece afetzedeler için soba üretimine başladı. Hüseyinbaş'ın eşi, kardeşleri, yengesi ve yeğenleri de soba üretiminde gönüllü olarak gece gündüz çalışıyor.

Aile üyelerinden Naciye Sapmaz, AA muhabirine, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini söyledi.

Ağabeyine yardım ettiklerini belirten Sapmaz, "Aslında başka ilçede yaşıyorum. Deprem bölgesine soba üretildiğini duyunca yardım için çocuklarla toplandık, ağabeyimin yanına geldik. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Orada sobaya çok ihtiyaç varmış. Allah'ım oradaki herkese yardım etsin. Çalışanlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Birlik beraberliğin önemine değinen Sapmaz, şunları kaydetti:

"Her şeyi bırakalım artık, hep bir, beraber olalım. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bir kişiye bile ihtiyaç var. Herkes birbirine yardım etsin, destek olsun. Sadece devletimize bakmayalım, devletin de yapacağı bir yere kadar. Herkes elinden geleni yapsın. Bizim de elimizden gelen bu. Dışarıda yarım metre kar var ama orada üşüyen insanlara bir nebze de olsa faydamız olsun diye soba yapıyoruz."

Meral Hüseyinbaş da deprem bölgesine yardım için kayınbiraderinin dükkanına geldiğini anlatarak, "Oradaki insanlar soğuktan çırpınırken biz evimizde duramazdık. Sobanın parçalarını kesiyorum, çalışanların yemeklerini yapıyorum. Deprem bölgesinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Kimisi içeride kimisi dışarıdayken, onlar orada dururken biz sıcak sobanın başına oturamazdık. Belki biraz yaraları dindirebiliriz, elimizden geldiği kadar." diye konuştu.

Fen bilgisi öğretmeni Özgür Hüseyinbaş ise ağabeyine yardım için geldiğine işaret ederek, "Öğretmenim ama baba mesleği olduğu için biz de bu mesleği öğrendik. Soba imalatına ihtiyaç olduğunu öğrendik. Ben de ağabeyimin yanına geldim. Kardeşlerim, akrabalarım ve yeğenlerimizle bu zor günlerde çalışarak soba üretiyoruz. İnşallah oradaki insanlara faydamız dokunur." ifadelerini kullandı.

Aile, kısa sürede bin soba üretip deprem bölgesine göndermeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.