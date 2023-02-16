Kastamonu'dan, Hatay'daki depremzede şehit ailesine konteyner ve gıda yardımı

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki şehit ailesine Kastamonu'dan konteyner ve gıda yardımı yapıldı.

Hatay'da yaşayan bir şehit ailesinin depremde evsiz kaldığını öğrenen Kastamonu'dan Aytekin Güllü ve Pınar Sarıoğlu, çevresindekilere anlattı. Kastamonu'da faaliyet gösteren Modapiyer firması ve çalışanları 12 kişilik şehit ailesi için konteyner yaptırdı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz öncülüğünde konteynere ev eşyası, gıda ve temizlik maddeleri, soba, odun, çocuklar için oyuncaklar, yatak ve halı ayarlanarak yerleştirildi.

İçi yardım maddeleri ile dolu olan konteyner, şehit ailesine ulaştırılmak üzere Kastamonu'dan yola çıktı.

Huriye Boyraz, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu halkında birlik beraberlik gördüğünü anlatan Boyraz, "Valimiz öncülüğünde spor salonumuzda yardım topladık. Şu anda da gelen depremzede kardeşlerimizi ağırlamak için evlerimizi açtık. Her dakika bir ev döşeniyor. Genci yaşlısı depremzede vatandaşlarımız için birlik beraberlik içinde. Yaşlılarımız bile evde kurtulan bebeklerimize şallar örgüler yapmakta. Kastamonu Şerife Bacı'nın torunu olduğunu gösterdi." dedi.

Konteyner ve yardım malzemelerinin yola çıktığını belirten Boyraz, "12 kişilik bir şehit ailemizin araçta yattığını duyduk. Modapiyer firmamızın sahibi ve çalışanları konteyner yaptırdı. Salıpazarı mevkisindeyiz ve şu anda her yerden yardımlar geliyor. Patatesler, soğanlar, köylerden gelen ekmekler koyuyorlar. Çocuklar, kuşlar için yem bile koyuyor. Konteynerimiz şehit ailesine teslim için yola çıktı. Gün birlik günü. Bundan sonra da gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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