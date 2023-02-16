Kastamonu psikososyal destek ekipleri 1397 depremzedeye hizmet verdi

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 1397 depremzedeye psikososyal destek verildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, gazetecilere, Türkiye Afet Müdahale Planı ile Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların işbirliği içinde sürdüğünü belirten Savaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz afetin başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Gaziantep ve Diyarbakır illerimizde 795, Kastamonu'da da 602 olmak üzere toplam 1397 depremzedeye psikososyal destek sağladık." bilgisini verdi.

Savaş, deprem bölgesi ve Kastamonu'daki çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.





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