Kastamonu'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tosya ilçesinde N.Ü'nün evinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Tosya'da haberleşme ve enerji kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ise A.Ö. ve R.B. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden A.Ö'nün aracında yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, demir kesme testeresi ve çekiç ele geçirildi.

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