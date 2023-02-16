Kastamonuspor'un takım otobüsüyle deprem bölgesine yardım götürüldü

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KASTAMONU (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, takım otobüsüyle depremin etkilediği Hatay'a insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye vatandaşların ve kurumların yardımları devam ediyor.

GMG Kastamonuspor da takım otobüsüne doldurduğu insani yardım malzemelerini Hatay'a götürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp otobüsümüz afet bölgesine varmış, erzaklarımız afet bölgesindeki vatandaşlara dağıtılmıştır. Ayrıca afet bölgesindeki vatandaşlarımızın kalan eksik ihtiyaçları için de var gücümüzle destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.





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