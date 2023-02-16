Kastamonu'da sarımsak deposunda yangın sonucu hasar oluştu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tekke Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta Lütfiye Acar'a ait evin sarımsak deposu olarak kullanılan zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Taşköprü belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu depoda hasar oluştu.





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