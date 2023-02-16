Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binada mahsur kalan kedi, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinden bölgeye giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaptığı yazılı açıklamada, depremin hemen ardından yardım ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini belirtti.

İtfaiye ekiplerinden birini de Kahramanmaraş'a gönderdiklerini bildiren Altıkulaç, "Bir ihbar üzerine ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan bir binaya gitti. Binanın ikinci katında bir kedinin mahsur kaldığını gördüler. 11 gündür binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak bölgede görev yapan veteriner hekimlere teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Altıkulaç, bölge insanına en iyi şekilde hizmet vermek için ekiplerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.