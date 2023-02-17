Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün, ilçede haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö. ve R.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.



Sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerin tutuklanması kararlaştırıldı.



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