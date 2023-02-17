Polislerden depremzedelere soba ve yakacak yardımı

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilenen illere Kastamonu'dan soba ve yakacak yardımı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye vatandaşların ve kurumların yardımları devam ediyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından da bir tır dolusu soba ile yakacak, Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.





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