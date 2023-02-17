Deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilen çocuklara gönüllüler moral veriyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılay gönüllüleri, deprem bölgesinden kente getirilen çocuklarla oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutturmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ağırlanmaya başladı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılay gönüllüleri, yurtlarda kalan depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp hoş zaman geçirmeleri için ellerinden geleni yapıyor.

Gönüllü öğrencilerden İlayda Yaren Balcı, afetzede çocuklar için oyun alanı oluşturduklarını, burada onlarla oyunlar oynadıklarını söyledi.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye ettiklerini dile getiren Balcı, ailelerinin de depremden sonra ilk kez çocuklarını oynarken görünce sevindiklerini vurguladı.

Gönüllü Mehmet Demiray ise Kastamonu Üniversitesi öğrencileri olarak depremzede çocukların yanında olduklarını, onlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.





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