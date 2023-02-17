Kastamonu Belediyesi deprem bölgesine 22 araçla yardım ulaştırdı

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere, Kastamonu Belediyesi tarafından yardım malzemesi ile çok sayıda iş makinesi gönderildiği bildirildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak depremin ardından bölgeye yardımlarının sürdüğünü, afet bölgesine kendisinin de gittiğini belirtti.



Son olarak bölgeye çay, şeker, köy ekmeği, patates, soba, soba borusu, yakacak, gıda ve giyim ürünleri yer alan araçlarını sevk ettiklerini anlatan Vidinlioğlu, "Son gönderdiğimiz yardımlarla bölgeye 7 tır, 10 kamyon, 2 kamyonet ve 3 minibüsle destek ulaştırmış olduk. Bunların yanı sıra Kastamonu Belediyesi bölgeye destek için 2 arazöz, 4 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 su tankerini de göndermişti. Ayrıca belediyeden görevli ve gönüllü 60 personel de bölgede çalışma yürüttü." ifadelerini kullandı.

Zor zamanların üstesinden birlik ve beraberlikle geleceklerini vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Biz sadece kaybettiğimiz canlarımız için bir şey yapamıyoruz. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Canımız çok yandı, çok üzüldük. Allah kaybettiğimiz canlarımıza rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bunun dışında geride kalan her şey için devletimiz, bizler buradayız. Yaraları beraber saralım diye gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum, hem Kastamonu'muz hem de tüm milletimiz bu süreçte tek yumruk oldu, tek yürek oldu. Tüm ülkemizin kalbi afet bölgesi için attı. O sebeple kampanyamıza destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah her birinden razı olsun. Maddi manevi ne gerekiyorsa buradayız. İnşallah bunu da atlatacağız."





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