Kastamonu'da ilkokul öğrencisi, oyuncaklarını duygu dolu notla deprem bölgesine gönderdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ilkokul öğrencisi Hazal Demirez, deprem bölgesindeki akranlarına oyuncak dolu koliyi yüreklere dokunan notla ulaştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye 7'den 70'e herkes destek olmaya devam ediyor.

Kastamonu'da da Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Demirez, annesiyle getirdiği oyuncak dolu kolisini yazdığı notla Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği vasıtasıyla deprem bölgesine gönderdi.

Demirez, AA muhabirine, yaşanan depremlere çok üzüldüğünü söyledi.

Deprem felaketinin ardından bölgedeki akranlarının oyuncaksız kaldığını düşündüğünden bölgeye oyuncak göndermeye karar verdiğini belirten Demirez, "Onların eğlenceli vakit geçirmeleri ve oyuncakları olmadığı için böyle bir yardımda bulunmak istedim." dedi.

Demirez'in oyuncaklarla birlikte gönderdiği notta, "Sevgili arkadaşım, seni tanımıyorum ama çok tatlı olduğuna eminim. Bu oyuncakları seninle paylaşarak güzel vakit geçirmene yardımcı olmak istedim. İnşallah beğenirsin. Seni çok seviyorum. Notumu okuman dileğiyle." ifadeleri bulunuyor.

İHH personeli Arzu Yakupoğlu da kentte güzel bir yardım seferberliği sergilendiğini dile getirerek, "Hazal gibi tatlı çocuklarımız kendi oyuncaklarını getiriyor. Çok güzel notlar yazıyorlar. Bize de duygu dolu anlar yaşatıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





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