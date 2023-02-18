İlkokul öğrencileri sokakta sattıkları takıların parasını depremzedelere gönderecek

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan ilkokul öğrencisi 3 arkadaş, yaptıkları takıları satarak elde edecekleri geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderecek.

"Asrın felaketi" şeklinde nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardım için herkes seferber oldu.

Kastamonu'da oturan 11 yaşındaki Melek Doğan, 10 yaşındaki Miray Balcı ve 9 yaşındaki Zeynep İlke Özkan da bir araya gelerek, evlerinde takı yapmaya başladı.

Üç arkadaş, apartmanlarının önünde ve pazar girişine kasalarla tezgah açıp takıları satıyor. Çocuklar, tezgahta boş beklememek için de bilezik, kolye, yüzük ve bileklik yapmayı sürdürüyor.

Çocuklar, zaman zaman da bağırarak mahalle sakinlerine depremzedeler için takı sattıklarını duyurmaya çalışıyor.

Melek Doğan, AA muhabirine, 4. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Depremin ardından yardıma ihtiyacı olanlar için bir şeyler yapmak istediklerini dile getiren Doğan, "Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız bilezikleri satıyoruz. Kolyeler, bilezikler, yüzükler var. Parasını da depremzedelere göndereceğiz." dedi.

Yaşananlara çok üzüldüklerini vurgulayan Doğan, "Enkaz altından çok insan çıkarıldı. Onların da yardıma ihtiyacı var. Kıyafettir, başla şeyler... Parasını onlara gönderip yardımcı olmak istiyoruz. Onların orada çok şeye ihtiyacı var. Biz burada boş duramazdık. O yüzden elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Zeynep İlke Özkan da çeşitli tasarımlar yaptıklarını anlatarak, "Bileklik, yüzük, kolye yapıyoruz. Enkaz altından çocuk, genç çıkarıyorlar. Burada boş duramazdık. Yardım edelim dedik." ifadelerini kullandı.

Miray Balcı ise her gün sokağa çıkıp yaptıkları takıları sattıklarını belirterek, "750 liralık takı sattık. İstanbul'dan bile duymuşlar. Oradan da sipariş veren oldu." dedi.





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