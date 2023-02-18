Kuaför depremzede, moral olması için diğer depremzedelerin saç bakımını yapıyor

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da ağırlanan depremzedeler arasında bulunan bir kuaför, diğer depremzedelerin saç bakımını yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzedelerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi.

Depremzedeler arasında yer alan kadın kuaförü, kamptaki diğer depremzedelere bir nebze de olsa moral vermek amacıyla ücretsiz olarak saç bakımını yapıyor.

Kuaför Goncagül Aydınlı, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını vurguladı.

Depremin ardından evlerini kaybettiklerini belirten Aydınlı, Kastamonu'da kamp merkezine yerleştirildiklerini anlattı.

Ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini dile getiren Aydınlı, "4 yıldır kuaförlük yapıyordum. Burada da bir yardımım dokunsun istedim. Küçük kardeşlerimizin, annelerimizin, ablalarımızın saçını yapıyorum. Saç yapmak bana ve onlara iyi gelecek. Çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Onların mutlu olması, onlara iyi gelmesi beni de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Saç bakımı yaptıranlardan Medine Aydın ise depremin ardından Kastamonu'ya geldiklerine işaret ederek, "Arkadaşımız orada kuaförlük yapıyormuş. Burada da saçlarımızı yapabileceğini söyledi. Ona çok teşekkür ederiz. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz." diye konuştu.

Deniz Yenigül de saçını yaptırmanın kendisine iyi geldiğini belirterek, "Saçlarımızı yaptı, kendisine çok teşekkür ederim." dedi.





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