AFAD ekipleri enkazda buldukları para ve ziynet eşyalarını polise teslim etti

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu AFAD ekipleri, enkazda buldukları para ve ziynet eşyalarını polise ulaştırdı.

Depremlerin ardından Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a giden AFAD ekibi, şehir merkezinde bulunan Beyaz Saray Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.



Çalışma sırasında ekipler, 9 bin 310 lira, 1230 avro, 6 bin dolar, 8 bin 300 sterlin ile 10 çeyrek altın, 16 gram altın ve kolye buldu.

Bulunan para ve ziynet eşyaları, tutanak altına alındıktan sonra polise teslim edildi.







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