Kastamonu'da yolu kapanan köylerdeki hastalar AFAD ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki 16 hastayı hastanelere ulaştırdı.

AFAD Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 10 günde bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı hastaların kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gelemediği belirtildi.

Rahatsızlanan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediği aktarılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce kar yağışının başladığı 9 Şubat tarihinden itibaren özellikle sahil ilçelerimizin köylerinde rahatsızlanan ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yardım talep eden vatandaşlarımız paletli kar üstü aracı ile sağlık merkezlerine teslim edilmiştir. Bu tarihinden itibaren toplam 16 hasta köylerinden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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