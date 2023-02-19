Kastamonu'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan berber tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da dükkanına gelen bir kişiyi, aralarında çıkan tartışmada tabancayla yaralayan berber tutuklandı
Kuzeykent Mahallesi'nde berberlik yapan E.G, dükkanına gelen M.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
E.G. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla M.C'ye ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla hafif yaralanan M.C, kendi imkanlarıyla gittiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polislerce gözaltına alınan E.G. ise adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası hakimliğe çıkartılan berber tutuklandı.