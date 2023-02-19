Kastamonu'da çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan ev yangınına müdahale eden itfaiye eri yaralandı, yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekincik köyünde Selim Akyurt'a ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın esnasında evde bulunan Selim Akyurt'un eşi ile iki çocuğu yara almadan kurtuldu.

Yangına müdahale sırasında itfaiye eri Ü.S. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söndürülen yangında, iki katlı ahşap ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

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