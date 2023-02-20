Kas hastası genç depremzedelere "gönülden" yardım ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kas hastası genç depremzedelere "gönülden" yardım ediyor

AA

Kas hastası genç depremzedelere "gönülden" yardım ediyor

KASTAMONU (AA) - Halk arasında kas erimesi olarak bilinen Limb Girdle Musküler Distrofi (LGMD) hastası veteriner hekim Mustafa Okumuş, bir yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev alarak yardımları paketliyor.

Altı yaşında LGMD hastası olduğunu öğrenen Okumuş, yüzme kursları ve çeşitli spor aktivitelerine katılarak hastalığının ilerleme hızını düşürdü.

Uludağ Üniversitesinde eğitim görürken yavaş da olsa yürüyebilen Okumuş, üniversite yıllarında birçok yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı.

Kastamonu İl Tarım Müdürlüğüne 8 ay önce veteriner hekim olarak atanan 29 yaşındaki Okumuş, iki yıl önce hastalığı ilerlediği için akülü araç kullanmaya başladı.

Akrabalarında da LGMD hastası bulunan Okumuş, yardımseverliği ve çalışma azmiyle yakınlarına örnek oluyor.

Mesai saati bitince depremin ilk gününden bu yana Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne giden Okumuş, gece geç vakitlere kadar depremzedeler için yardımları paketleyip ürünleri ayrıştırıyor.

Okumuş, AA muhabirine, iki yıldır yürüyemediğini söyledi.

Gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmaya çalıştığını belirten Okumuş, "İşten çıktıktan sonra eve geçiyorum. Evden sonra İHH'nın oluşturduğu ekibe dahil oluyorum. Elimden geldiğince yardım ediyor ve ekip arkadaşlarımla güzelce sohbet ediyoruz. Sohbet ederken depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarına binaen burada hızlı bir şekilde paketlemelerimizi yapıyoruz." dedi.

- "Depremzede kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor"

Okumuş, iki yıldır akülü araç kullanmasına rağmen kendini engelli hissetmediğinin altını çizerek, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve bu şekilde insanlara faydalı olabileceğimi hatta örnek olabileceğimi düşünüyorum. İHH'nın gönüllüsü değilim lakin gönülden gönüllü olarak geldim ve faaliyetlere katılıyorum. Elimden geldiğince de yardım etmeye çalışacağım çünkü oradaki kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor." ifadesini kullandı.

İHH Başkanı Kadir Horuz ise afetin meydana geldiği günden bugüne bölgeye yardım faaliyetlerini devam ettirdiklerini kaydetti.

Kastamonu'da büyük bir yardım seferberliği oluştuğuna vurgu yapan Horuz, "Tekerlekli sandalyeli Mustafa ağabeyimiz iş çıkışlarında bizlere yardımcı oluyor. Gücünün yettiğince gerek sahada gerek vakfımıza iş çıkışlarında geliyor. Allah ondan razı olsun. Mustafa gibi nice kardeşlerimiz, ağabeylerimiz sayesinde bir gönül zinciri oluşmuş oluyor afetzedelere. Bu gibi ağabeylerimiz sayesinde bu afeti de inşallah atlatacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da çıkan yangında itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında itfaiye eri yaralandı
Kastamonu'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan berber tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ...
Kastamonu ve Sinop'ta 99 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu ve Sinop'ta 99 köy yolu kar nedeniyle ...
Kastamonu'da yolu kapanan köylerdeki hastalar AFAD ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yolu kapanan köylerdeki hastalar AFAD ...
Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet ...
Kastamonu'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi ...
Kastamonu'da 143 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 143 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma ...
AFAD ekipleri enkazda buldukları para ve ziynet eşyalarını polise teslim etti
YEREL HABERLER AFAD ekipleri enkazda buldukları para ve ziynet ...
Kuaför depremzede, moral olması için diğer depremzedelerin saç bakımını yapıyor
YEREL HABERLER Kuaför depremzede, moral olması için diğer ...
İlkokul öğrencileri sokakta sattıkları takıların parasını depremzedelere gönderecek
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri sokakta sattıkları takıların ...
Kastamonu'da sağlık çalışanları yaptıkları pastaları deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da sağlık çalışanları yaptıkları pastaları ...
Karla kaplı köylerde hastalanan 2 kişinin yardımına AFAD ve UMKE personeli yetişti
YEREL HABERLER Karla kaplı köylerde hastalanan 2 kişinin yardımına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.