Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi binası taşınıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi binası boşaltılmaya başlandı.

Kastamonu'da 1970 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan Eğitim Fakültesi binasındaki eşyalar Tıp Fakültesi Morfoloji binasına naklediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu Kent Konseyi toplantısında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Eğitim Fakültesinin muhtemel bir deprem riski ile karşılaşması durumunda depremi karşılayabilecek performans yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle boşaltılacağını kaydetmişti.





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